Второй этап реформы Роскосмоса начнется летом

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил о планах создания холдинга на базе РКК «Энергия» для разработки и создания сверхтяжелой ракеты

"Мы хотим другого, более важного. Второй этап реформы — я думаю, он начнется летом этого года, — это преобразование Роскосмоса в структуры, которые не только акциями будет управлять предприятий, но и проводить единую техническую политику. Создавать профильные холдинги, и напрямую формировать космическую отрасль, как единые предприятия", — сказал вице-премьер.