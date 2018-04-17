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Второй этап реформы Роскосмоса начнется летом
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Второй этап реформы Роскосмоса начнется летом 

РИА Новости 19 минут назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Второй этап реформирования "Роскосмоса" начнется летом этого года и будет подразумевать формирование холдинговых структур внутри госкорпорации, заявил во вторник вице-премьер РФ, курирующий ракетно-космическую отрасль, Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «РБК».
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил о планах создания холдинга на базе РКК «Энергия» для разработки и создания сверхтяжелой ракеты
"Мы хотим другого, более важного. Второй этап реформы — я думаю, он начнется летом этого года, — это преобразование Роскосмоса в структуры, которые не только акциями будет управлять предприятий, но и проводить единую техническую политику. Создавать профильные холдинги, и напрямую формировать космическую отрасль, как единые предприятия", — сказал вице-премьер.
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