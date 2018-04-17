Прогнозы и ставки на футбол 17 апреля

«Брайтон» — «Тоттенхэм» Футбол. Чемпионат Англии. 35-й тур «Чайки» после 33-х матчей АПЛ расположились на 13-м месте и имеют в своем активе 35-ть очков. «Брайтон» оторвался от зоны вылета на 7-мь баллов.

Подопечные Хьютона не могут выиграть в 4-х поединках подряд. В этих встречах они добыли только одну ничью (на своем поле с «Хаддерсфилддом» — 1:1). В других матчах проиграли: «Эвертону» (0:2), «Лестеру» (0:2) и «Кристал Пэлэс» (2:3).

«Шпоры» идут на 4-м месте и еще могут побороться за медали. От 5-го «Челси» они оторвались не 7-м пунктов.

В последнем туре чемпионата «Тоттенхэм» проиграл на своем поле «МанСити» (1:3) и тем самым прервал серию без поражений, которая длилась 14-ть игр.

«Тоттенхэм», после поражение в прошлом матче, обязан брать очки в этой встречи.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1,58.

«Интер» — «Кальяри» Футбол. Чемпионат Италии. 33-й тур «Нерадзурри» на данный момент расположились на 5-й строке в турнирной таблице, но от столичных коллективов они отстают всего лишь на один балл.

«Интер» не знает радости победы в 3-х матчах подряд. В этих встречах миланский клуб 2-а раза сыграл вничью и один матч проиграл. К тому же в этих играх «Интер» не забивал.

«Островитяне» занимают 14-е место, на их счету 32 балла. До опасной зоны — 5-ть очков. В 32-м туре команда Лопеса переиграла «Удинезе» (2:1) и прервала серию из 3-х поражений кряду.

«Интеристы» стремятся попасть в топ-4 и поэтому в этой встречи будут играть только на победу.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1,35.

«Депортиво» — «Севилья» Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур Футболисты Зеедорфа одержали победы в 2-х последних матчах чемпионата. На своем поле одолели «Малагу» (3:2) и на выезде «Атлетик» (3:2).

Это позволило «туркам» сократить отставание до 17-ть строки на 5-ть баллов. После 32-х игр они заработали 26-ть очков.

«Нервионцы» не могут одержать победу в 6-ти поединках подряд во всех турнирах. Последний раз севильцы праздновали викторию в Примере еще в начале марта.

«Севилья» после этой неудачной серии опустилась на 7-ю строчку (47-м пунктов) в турнирке и до 5-го «Бетиса» уже 5-ть очков, а «Жирона» отстает на 3-и балла.

Оба коллектива в последнее время пропускают в каждой игре. Скорее всего, и эта встреча не станет исключением.

Ставка: обе забью: да за 1,63.

Общий коэффициент — 3,48.