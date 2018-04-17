Программу «Арктический доктор» запустят в Мурманской области за счет бюджета региона

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Пилотный проект по привлечению врачей на северные территории РФ «Арктический доктор» начнут реализовывать в Мурманской области с 1 июля 2018 года. Расходы на пилотный проект возьмет на себя правительство региона, сообщила ТАСС во вторник губернатор Мурманской области Марина Ковтун

2 ноября президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун поручил проработать с Минфином Минздравом РФ запуск программы «Арктический доктор» — аналога программы «Земский доктор» (направлена на привлечение врачей в сельскую местность). Как отметила Ковтун, программа «Земский доктор» не распространяется на города с населением свыше 50 тыс. человек, а в Мурманской области в таких населенных пунктах живет более 90% людей. Дефицит врачей, по данным на первый квартал 2018 года, в таких городах региона составляет порядка 590 специалистов.

"С 1 июля 2018 года мы начнем пилотную программу «Арктический доктор». Мы сделаем это за свои деньги. Задача — привлечь 15 докторов, получить первые результаты и увидеть, как работает программа и какой отклик от людей. С чего-то надо начинать", — сказала Ковтун и пояснила, что пилотная программа потребует порядка 33 млн рублей до 2023 года.

В рамках проекта предполагается, что прибывающие в медучреждения Арктики врачи получают при трудоустройстве выплату подписывают пятилетний контракт и получают выплату в размере 500 тыс. рублей, после года работы — еще 500 тыс. рублей. Через пять лет — по окончании контракта — врач получает еще одну выплату в размере 1 млн рублей.