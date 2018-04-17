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14 апреля в ФОК «Рекорд» прошли игры Кубка по мини-футболу ЗООВФ «Старая Гвардия»
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14 апреля в ФОК «Рекорд» прошли игры Кубка по мини-футболу ЗООВФ «Старая Гвардия» 

Управа района Крюково 14 минут назад
Фото: Управа района Крюково
14 апреля в спортзале ФОК «Рекорд» прошли игры Кубка по мини-футболу ЗООВФ «Старая Гвардия» г. Москвы и Московской области, зоны «Север-Запад» среди ветеранских команд 65 лет +.
Результаты игр  ¼ фин. Ангстрем — Крюково 7-1  ¼ фин. Сенеж — Звезда 4-7  ½ фин. Орбита — Ангстрем 8-5  ½ фин. Зеленоград — Звезда 2-0  21 апреля пройдут финальные игры Кубка среди ветеранов 60 лет + и 65 лет +
Игры пройдут в спортзале ФОК «Рекорд» корпус 1637 «А».
12-00 час. Ветераны 65 лет.
13-00 час. Ветераны 60 лет +
Приглашаем жителей Крюково посмотреть интересные финальные матчи ветеранов футбола.
Организаторы первенства федерация футбола города Зеленограда, ГБУ «ФАВОРИТ» и футбольный актив ветеранов региона.
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