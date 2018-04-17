14 апреля в ФОК «Рекорд» прошли игры Кубка по мини-футболу ЗООВФ «Старая Гвардия»

14 апреля в спортзале ФОК «Рекорд» прошли игры Кубка по мини-футболу ЗООВФ «Старая Гвардия» г. Москвы и Московской области, зоны «Север-Запад» среди ветеранских команд 65 лет +.

Результаты игр ¼ фин. Ангстрем — Крюково 7-1 ¼ фин. Сенеж — Звезда 4-7 ½ фин. Орбита — Ангстрем 8-5 ½ фин. Зеленоград — Звезда 2-0 21 апреля пройдут финальные игры Кубка среди ветеранов 60 лет + и 65 лет +

Игры пройдут в спортзале ФОК «Рекорд» корпус 1637 «А».

12-00 час. Ветераны 65 лет.

13-00 час. Ветераны 60 лет +

Приглашаем жителей Крюково посмотреть интересные финальные матчи ветеранов футбола.

Организаторы первенства федерация футбола города Зеленограда, ГБУ «ФАВОРИТ» и футбольный актив ветеранов региона.