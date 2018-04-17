Чувашская красотка стала Мисс Россия и сразу поехала покорять Париж

Юная Юлия Полячихина обошла 70 тысяч конкуренток и стала «Мисс Россия 2018»: хрупкая девушка не собирается останавливаться на достигнутом и уже собирается покорять Париж.

Везением победу Юли не назвать — девушка с начальной школы активно занимается спортивными танцами и фитнес-аэробикой, да и вообще относится к своей жизни очень серьезно.

В детстве я часто красовалась перед зеркалом в пластмассовой короне, представляла себя королевой красоты и даже не могла предположить, что всё это сбудется — Юлия Полячихина

После школы (золотая медаль, кстати) Юля без особых сложностей поступила в Чувашский государственный университет. Девушка считает, что забота о внешности и занятия спортом не должны мешать полноценному развитию личности.

Юлия уже дважды участвовала в зарубежных показах, в Японии и во Франции. Победа в национальном конкурсе открыла ей все двери: теперь она поедет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Мира».

Наверняка победит!