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Чувашская красотка стала Мисс Россия и сразу поехала покорять Париж
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Чувашская красотка стала Мисс Россия и сразу поехала покорять Париж 

Trendymen 9 минут назад
Фото: Trendymen
Юная Юлия Полячихина обошла 70 тысяч конкуренток и стала «Мисс Россия 2018»: хрупкая девушка не собирается останавливаться на достигнутом и уже собирается покорять Париж.
Везением победу Юли не назвать — девушка с начальной школы активно занимается спортивными танцами и фитнес-аэробикой, да и вообще относится к своей жизни очень серьезно.
В детстве я часто красовалась перед зеркалом в пластмассовой короне, представляла себя королевой красоты и даже не могла предположить, что всё это сбудется — Юлия Полячихина
После школы (золотая медаль, кстати) Юля без особых сложностей поступила в Чувашский государственный университет. Девушка считает, что забота о внешности и занятия спортом не должны мешать полноценному развитию личности.
Юлия уже дважды участвовала в зарубежных показах, в Японии и во Франции. Победа в национальном конкурсе открыла ей все двери: теперь она поедет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Мира».
Наверняка победит!
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