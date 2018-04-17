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Александр Самедов: «Застал легендарную романцевскую „максималку“
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Александр Самедов: «Застал легендарную романцевскую „максималку“ 

Спорт-Экспресс 9 минут назад
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью клубной пресс-службе сказал, что в начале карьеры очень нервничал при виде главного тренера красно-белых тех лет Олега Романцева. Также хавбек отметил, что для него было честью выиграть Кубок России вместе с игрокам золотого состава команды.
— Когда вернулся в «Спартак», болельщики вспоминали об этом: ты единственный в составе игрок, который выигрывал трофей со «Спартаком», — сказал Самедов. — На тот момент это был Кубок России. Но та победа случилась 15 лет назад. Это было очень давно. Столько всего уже произошло… Точно не скажу, что триумф в Кубке-2003 был «как вчера».
— Но время то помните хорошо?
— Тот «Спартак» находился в «переходном» периоде. Шла смена поколений. Вливалась молодежь. Были и старожилы: Егор Титов — капитан команды, Дмитрий Парфенов, Юрий Ковтун и другие… Для меня было честью находиться с такими игроками в одном клубе. Это футболисты золотого «Спартака». Было здорово. В момент триумфа в Кубке все были счастливы. Тогда, конечно, никто не предполагал, что этот трофей окажется последним надолго, что случится пауза, которая затянулась на 15 лет… Нужно восполнять.
— Вы в 2003-м были совсем молодым.
— Стал работать с основной командой еще раньше 2003 года. Застал таких футболистов, как, например, Дмитрий Ананко. Осуществилась мечта: попал в основу красно-белых. Причем к самому Олегу Ивановичу Романцеву. Тот «Спартак» из года в год становился чемпионом. Да, и я застал ту самую легендарную романцевскую «максималку». Романцев — такая масштабная фигура! Он много нам подсказывал. При виде него пульс всегда подскакивал.
— А в какой кубковой игре в 2003-м пульс был максимально учащенным? В финале?
— Знаете, я еще вспоминаю полуфинал. Была непростая игра в Тольятти с «Ладой». Мы проигрывали — 0:2. Очень тяжело складывался матч. Но всё же победили — 3:2 и вышли в финал. В дополнительное время отличился Ковтун. А потом была битва с «Ростовом». Помню, что встреча проходила в Черкизове, собрался полный стадион. Я не выходил на поле, находился на замене. Было волнующе. Все радовались, когда Титов забил. Этот мяч оказался победным. Эмоции по завершении встречи зашкаливали!
Напомним, завтра, 18 апреля, «Спартак» дома сыграет с «Тосно» в 1/2 финала Кубка России. Начало игры — 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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