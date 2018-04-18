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Андрей Червиченко: «Спартак» обязан выиграть Кубок России в нынешнем сезоне
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Андрей Червиченко: «Спартак» обязан выиграть Кубок России в нынешнем сезоне 

Советский спорт 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
— Сложно представить, когда в следующий раз обстоятельства сложатся для команды Массимо Карреры столь благоприятно.
Москвичам надо просто выходить и показывать свой футбол, никаких проблем возникнуть не должно. Главное — не допустить недооценки соперника. Такие настроения в команде, как правило, не приводят ни к чему хорошему. А на кону все-таки стоит трофей.
Напомним, матч «Спартак» — «Тосно» состоится сегодня, 18 апреля и начнется в 18:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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