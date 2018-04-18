Андрей Червиченко: «Спартак» обязан выиграть Кубок России в нынешнем сезоне

— Сложно представить, когда в следующий раз обстоятельства сложатся для команды Массимо Карреры столь благоприятно.

Москвичам надо просто выходить и показывать свой футбол, никаких проблем возникнуть не должно. Главное — не допустить недооценки соперника. Такие настроения в команде, как правило, не приводят ни к чему хорошему. А на кону все-таки стоит трофей.