Как в старой сказке. «Тосно» второй раз в истории выбил «Спартак» из Кубка

Последний серьезный барьер

Неожиданно для многих среда стала самым спортивным днем столичного региона на текущей неделе. Произошло это из-за переноса трех матчей РФПЛ с 18 марта в связи с президентскими выборами. В результате в Москве помимо полуфинала Кубка России играли ЦСКА — «Амкар» и «Локомотив» — «Ахмат», а в финале Кубка Гагарина ХК ЦСКА принимал казанский «Ак Барс». Сразу несколько крупных спортивных мероприятий создали значительные неудобства для правоохранительных органов , старающихся развести команды принципиальных соперников. Но домашний чемпионат мира поджимает, и дат в календаре свободных уже не осталось. Безопасность на матчах обеспечивали около 6 тыс. правоохранителей, из них 3,5 тыс. — полиция и Росгвардия.

Несмотря на испортившуюся накануне погоду, перед стадионом «Открытие Арена» атмосфера царила праздничная. Оно и немудрено, сложно сходу вспомнить, когда последний раз "Спартак" выходил в полуфинал Кубка, не говоря уже о том, чтобы побороться за трофей. Домашний матч с аутсайдером РФПЛ виделся собравшимся 23 тысячам самым серьезным барьером на пути к триумфу, ведь в параллельной встрече встречались курский «Авангард» и ярославский «Шинник».

Перед началом встречи клуб «Спартак» поприветствовал бывшего главного тренера Георгия Ярцева , отметившего 70-летний юбилей. Экс-наставник сборной России пожелал красно-белым удачи и побед и нанес первый удар по мячу.

А вот следующие пять минут прошли в камерной обстановке. Таким образом фанаты хозяев почтили память болельщика Евгения «Нагата» Богданова, скончавшегося накануне после продолжительной болезни. А по истечении 29 (Богданову было 29 лет) минут игры 30 секунд скандировали его имя.

Перед матчем pic.twitter.com/FSu566ryLd — Артём Зибрак (@AM_Zibrak) 18 апреля 2018 г.

Подключения Ещенко и травма Погребняка

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А вот у гостей главной ожидаемой персоной был Павел Погребняк, заработавший и реализовавший пенальти в недавнем матче этих команд, завершившимся тяжелейшей победой красно-белых (2:1). Он вышел на поле каким-то чересчур заведенным и уже на первых минутах едва не устроил потасовку, после чего долго выговаривал что-то арбитру Роману Галимову . Экс-форвард красно-белых бился за каждый мяч и едва не покинул поле досрочно, оступившись в середине тайма. Обходя по поле по кругу мимо спартаковских фанатов нападающий наверняка услышал о себе много интересного, после чего был заменен на Николу Труича

В первом тайме хозяева больше соперника контролировали мяч, но не покидало впечатление, что футболисты «Тосно» были не против такого развития событий. В недавнем матче РФПЛ «Спартак» много катал мяч на чужой половине поля, а победу спас только в самой концовке.

В Екатеринбурге спартаковцам не хватало активности на флангах, особенно со стороны крайних защитников, и этот недочет Каррера исправил — против «Тосно» Комбаров и Ещенко очень часто ходили вперед. Второй и создал оба самых опасных моментов, врываясь на скорости в свободные зоны у лицевой линии и адресую оттуда нацеленную передачу в центр штрафной.

А вот пропустивший матч с «Уралом» Луис Адриано , вышедший с первых минут, был неожиданно инертен и очень плотно закрыт и в первом тайме моментов не имел. Не исключено, что он вышел играть на уколах.

Зе джокер и наказание за пижонство

Нынешней весной «Спартак» испытывает трудности в матчах на своем поле. Очень тяжело красно-белым дались победы над тем же «Тосно» и «СКА-Хабаровском». Об этом судачили в перерыве болельщики москвичей, всерьез волнуясь за результат этой встречи.

Вторая 45-минутка началась с опасного удара Квинси со штрафного, после чего инициатива перешла к гостям. Видя, какие трудности испытывают подопечные, Каррера решился на рисковый шаг — вместо заблудившегося между линиями Софьяна Ханни вышел второй нападающий Зе Луиш , и спартаковцы стали чаще играть в длинный пас, забрасывая мяч вперед на своего свежего форварда. А Луис Адриано опустился чуть ниже на позицию атакующего полузащитника.

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Ход сработал — спартаковцы стали лучше контролировать мяч и создавать напряжение у ворот Давида Юрченко , что завершилось вполне закономерным голом Зе Луиша, классно развернувшегося в чужой штрафной и направивший мяч в левый от себя угол ворот гостей.

Пропущенный мяч дестабилизировал черно-белых. Было понятно, что надо отыгрываться, а значит идти вперед и искать шансы у чужих ворот, но это было чревато контратаками — москвичи классно находили свободные зоны в обороне соперника и стали регулярно проскакивать мимо неповоротливых защитников соперника. Зе, Адриано и Промес втроем разрывали скудные оборонительные порядки «Тосно». Голландец должен был по меньшей мере оформлять дубль, но большинство ударов пришлись в сетку за воротами Юрченко.

В концовке спартаковцы растранжирили массу голевых моментов и стали откровенно заигрываться, за что их соперники и наказали на 89-й минуте — классный удар под перекладину удался Вагизу Галиулину , бросившемуся праздновать забитый мяч с главным тренером Дмитрием Парфеновым . Болельщики красно-белых уже готовились праздновать победу, но неожиданно матч получил 30-минутное продолжение.

В овертайме минут 10 спартаковцы приходили в себя, после чего вновь обрушили шквал атак на ворота Юрченко, но несмотря на все усилия не смогли пробить вратаря. Хотя вновь имели для этого несколько возможностей. Уже в добавленное арбитров время вышедший на замену Денис Глушаков оказался с глазу на глаз с голкипером, но пробил метрах в двух от ворот.

А в серии послематчевых пенальти поймавший кураж Юрченко парировал удары Фернандо и Глушакова и вывел «Тосно» в финал Кубка России. Как тут не вспомнить, что весной 2014 гола футболисты из Ленинградской области выбили красно-белых из Кубка России.

В финале «Тосно» сразится с курским «Авангардом».

СПАРТАК — ТОСНО — 1:1 (0:0), 4:5 по пен.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Д. Комбаров, Пашалич (Фернандо, 61), Зобнин, Самедов (Глушаков, 81), Ханни (Зе Луиш, 54), Промес, Луис Адриано.

"Тосно": Юрченко, Жигулев, Нуну Роша, Галиулин, Мирзов (А. Макаров, 67), Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Погребняк (Труич, 34), Полетанович (Палиенко, 82).

Голы: Зе Луиш, 62 — 1:0. Галиулин, 89 — 1:1.

Серия пенальти: Луис Адриано — 1:0. Дугалич — 1:0 (вратарь). Комбаров — 2:0. Галиулин — 2:1. Фернандо — 2:1 (вратарь). Труич — 3:2. Зе Луиш — 3:2. Жигулев — 3:3. Промес — 4:3. Буйволов — 4:4. Глушаков — 4:4 (вратарь). Нуну Роша — 4:5.

Предупреждения: Дугалич, 4. Зобнин, 36. Буйволов, 82. Нуну Роша, 108. Палиенко, 119. Юрченко, 120+1.

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).