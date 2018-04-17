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Испанский канал показал поведение Марсело на скамейке запасных
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Испанский канал показал поведение Марсело на скамейке запасных 

Чемпионат.com 2 часа назад
Испанский телеканал Movistar+ опубликовал видеоролик, на котором показывается поведение защитника мадридского «Реала» Марсело на скамейке запасных во время матча клуба с «Малагой» (2:1) в 32-м туре испанской Примеры.
«Если вы думали, что наблюдать за игрой со скамейки запасных скучно, то это только потому, что рядом с вами не было Марсело», — говорится в подписи к видеоролику на YouTube-канале El Día Después.
В матче с «Малагой» Марсело так и не появился на поле, проведя всю встречу на скамейке запасных.
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