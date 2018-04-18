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Участники Qatar Cross Country Rally рассказали о любви к мотоциклам
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Участники Qatar Cross Country Rally рассказали о любви к мотоциклам 

Чемпионат.com 2 часа назад
Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. На этапе Кубка мира по ралли-рейдам — Qatar Cross Country Rally накануне проходили административные и технические проверки. Вместо рассказа о них корреспонденты решили расспросить автогонщиков об их отношениях с мотоциклами.
Выяснилось, что у Константина Жильцова мотоцикл когда-то стоял на балконе, Владимир Васильев сам сделал себе мотоцикл в 4-м классе, а Нассер Аль-Аттия гоняет с шести лет. Кроме того, пресс-секретарь ФИМ и известная журналистка Джудит Томазелли рассказала о свой работе в MotoGP, где она начала трудиться в 1974 году.
Посмотреть видеопревью к гонке Qatar Cross Country Rally 2018 можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.
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