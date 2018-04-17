Видеопревью Qatar Cross Country Rally с интервью Аль-Аттии и Васильева 

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. В новом выпуске журналисты подготовили превью к этапу Кубка мира по ралли-рейдам — Qatar Cross Country Rally, который состоится с 17 по 22 апреля. В видеопревью журналисты в том числе вспоминают прошлогоднюю гонку, победителем которой стал Нассер Аль-Аттия. Отметим, что одним из участников этапа является российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова. Год назад они пропустили гонку в Катаре из-за травмы пилота. В 2014-2016 годах россияне каждый раз поднимались на подиум.
Посмотреть видеопревью к гонке Qatar Cross Country Rally 2018 можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.