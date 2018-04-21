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Видеорепортаж с четвёртого спецучастка Qatar Cross Country Rally: Васильев — 4-й
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Видеорепортаж с четвёртого спецучастка Qatar Cross Country Rally: Васильев — 4-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. На этапе Кубка мира по ралли-рейдам Qatar Cross Country Rally прошёл третий спецучасток гонки. Лучшее время на нём в очередной раз показал катарец Нассер Аль-Аттия, опередивший Якуба Пшигонского на семь минут. Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова занял четвёртую позицию, проиграв 20 минут. Россиянам помешали непростая навигация и отказ гидроусилителя руля. В общем зачёте Аль-Аттия также лидирует, его отрыв от Пшигонского вырос почти до 15 минут. Васильев удерживает третью позицию, отставая на 32 минуты. В борьбе за подиум российский экипаж обгоняет ближайшего преследователя на 52 минуты.
Посмотреть очередной дневник с Qatar Cross Country Rally 2018 можно на канале Светланы Амеличкиной в YouTube.
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