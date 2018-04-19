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Видеорепортаж с пролога Qatar Cross Country Rally
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Видеорепортаж с пролога Qatar Cross Country Rally 

Чемпионат.com 1 час назад
Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. На этапе Кубка мира по ралли-рейдам Qatar Cross Country Rally прошёл пролог гонки. Лучшее время на нём показал катарец Нассер Аль-Аттия, опередивший южноафриканца Джиниэла де Вильерса на 6 секунд. Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова показал седьмой результат, проиграв Аль-Аттие 22 секунды. В интервью после финиша Владимир Васильев рассказал, что старт его экипажа был отложен, поскольку прямо перед ними попал в яму и застрял голландец Эрик ван Лон. Константин Жильцов со своей стороны признался, что ему было очень сложно разобрать трассу, из-за чего иногда приходилось ехать фактически вслепую.
Посмотреть видеопревью к гонке Qatar Cross Country Rally 2018 можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.
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