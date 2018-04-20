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Видеорепортаж с третьего спецучастка Qatar Cross Country Rally: Васильев — 3-й
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Видеорепортаж с третьего спецучастка Qatar Cross Country Rally: Васильев — 3-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. На этапе Кубка мира по ралли-рейдам Qatar Cross Country Rally прошёл третий спецучасток гонки. Лучшее время на нём показал катарец Нассер Аль-Аттия, опередивший Якуба Пшигонского на семь с половиной минут. Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова занял третью позицию, проиграв 26 минут. В общем зачёте Аль-Аттия также лидирует: его отрыв от Пшигонского составляет восемь минут. Васильев удерживает третью позицию, отставая менее чем на десять минут. В борьбе за подиум российский экипаж обгоняет ближайшего преследователя на две минуты.
Посмотреть очередной дневник с Qatar Cross Country Rally 2018 можно на канале Светланы Амеличкиной в YouTube.
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