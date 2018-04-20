Видеорепортаж со второго спецучастка Qatar Cross Country Rally: Васильев — 3-й

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli. На этапе Кубка мира по ралли-рейдам Qatar Cross Country Rally прошёл второй спецучасток гонки. Лучшее время на нём показал Якуб Пшигонский на «МИНИ», за которым следует катарец Нассер Аль-Аттия с отставанием менее чем в минуту. Российский экипаж Владимира Васильева Константина Жильцова занимает третью позицию, проигрывая 17 минут. Помимо рассказа о ходе спецучастка и интервью с гонщиками журналисты осветили такую тему, как работа штурманов. На Qatar Cross Country Rally введён лимит по времени, которое штурманы могут потратить на работу с дорожными книгами. После протестов участников режим был немного смягчён, однако все равно каждый штурман имеет право работать с роудбуком не более четырёх часов в промежутке с 15:00 до 21:00. Некоторые участники, поздно заканчивающие день, не успевают полноценно подготовиться к следующему спецучастку, что может привести к авариям и скандалам.

Посмотреть очередной дневник с Qatar Cross Country Rally 2018 можно на канале Светланы Амеличкиной в YouTube.