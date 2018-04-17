В TamTam появляются фальшивые копии популярных Telegram-каналов

В мессенджере TamTam, принадлежащем Mail.Ru Group , начинают появляться копии популярных Telegram-каналов. При этом их реальные владельцы заявляют, что страницы являются фальшивыми.

Так, уже несколько каналов (в их числе «Незыгарь», «Сталингулаг», «Футляр от виолончели», «Методичка», «Бойлерная», «Varlamov News», Mash, «Караульный», а так же СМИ «Ведомости» , «Сноб», РБК и «Медуза») сообщили о том, что они не создавали свои копии на новом отечественном мессенджере.

В TamTam пообещали удалить фальшивые страницы, однако на данный момент все еще этого не сделали. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.