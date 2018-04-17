Ещё
Жена Михаила Галустяна показала, как дочь занимается цирковым искусством
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Михаила Галустяна показала, как дочь занимается цирковым искусством 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Старшая дочь шоумена Михаила Галустяна стала поклонницей цирковых представлений. Девочка не только любит смотреть на них со стороны, но и сама решила научиться искусству жонглеров, акробатов, клоунов и других артистов. Об этом рассказала ее мама Виктория в Instagram. Жена Михаила Галустяна показала видео с занятия по жонглированию. После просмотра ролика становится понятно, что у Эстеллы пока еще не все получается, но учиться новым трюкам она с удовольствием.
Урок жонглирования. Еще далеко до совершенства, конечно, но Эстелла старается😅… А кем вы мечтали стать в детстве?
подписала видео Виктория Галустян.
В хэштегах она добавила, что дети также учатся акробатике, воздушной гимнастике, клоунаде и другим элементам циркового искусства.
Публикация от VICTORIA GALUSTYAN (@victoriagalustyan) 16 Апр 2018 в 9:38 PDT  «Вот молодчинка! Чему только не научилась уже! 😘😘😘», «Красотка 😘», «Правильно, пусть занимается чем-нибудь хорошим!», — комментируют подписчики.
Напомним, Михаил и Виктория Галустян поженились 7 июля 2007 года. Старшая дочь Эстелла родилась у пары 25 августа 2010 года, а младшая Элина появилась на свет 16 февраля 2012 года. Периодически счастливая мама рассказывает о жизни девочек в соцсетях. Они растут творческими личностями, любят гимнастику и танцы.
Публикация от VICTORIA GALUSTYAN (@victoriagalustyan) Фев 14, 2018 в 2:03 PST  Фото:Instagram/@viktoriagalustyan
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«ВКонтакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Тест: какая вы планета Солнечной системы Трогательное видео о собаках, которые защищают своих щенков Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен Бабе-Яге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле2
Массовая драка и 10 удалений: россияне жгут в НХЛ
«Металлург» объявил о назначении главного тренера
Жесткий прием Сергачева привел к массовой драке4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение