Жена Михаила Галустяна показала, как дочь занимается цирковым искусством

Старшая дочь шоумена Михаила Галустяна стала поклонницей цирковых представлений. Девочка не только любит смотреть на них со стороны, но и сама решила научиться искусству жонглеров, акробатов, клоунов и других артистов. Об этом рассказала ее мама Виктория в Instagram. Жена Михаила Галустяна показала видео с занятия по жонглированию. После просмотра ролика становится понятно, что у Эстеллы пока еще не все получается, но учиться новым трюкам она с удовольствием.

Урок жонглирования. Еще далеко до совершенства, конечно, но Эстелла старается😅… А кем вы мечтали стать в детстве?

подписала видео Виктория Галустян.

В хэштегах она добавила, что дети также учатся акробатике, воздушной гимнастике, клоунаде и другим элементам циркового искусства.

Публикация от VICTORIA GALUSTYAN (@victoriagalustyan) 16 Апр 2018 в 9:38 PDT «Вот молодчинка! Чему только не научилась уже! 😘😘😘», «Красотка 😘», «Правильно, пусть занимается чем-нибудь хорошим!», — комментируют подписчики.

Напомним, Михаил и Виктория Галустян поженились 7 июля 2007 года. Старшая дочь Эстелла родилась у пары 25 августа 2010 года, а младшая Элина появилась на свет 16 февраля 2012 года. Периодически счастливая мама рассказывает о жизни девочек в соцсетях. Они растут творческими личностями, любят гимнастику и танцы.

Публикация от VICTORIA GALUSTYAN (@victoriagalustyan) Фев 14, 2018 в 2:03 PST Фото:Instagram/@viktoriagalustyan

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