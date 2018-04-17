Отважный переулок в Ростове едва не смыло фекалиями

Накануне, 16 апреля, около полудня в Изыскательском переулке в Ростове-на-Дону произошел порыв канализации. Это территория между улицами Вавилова и Бодрой. Из-за этого один из домов в переулке Отважном был полностью заполнен фекалиями. Об этом жители рассказали в социальных сетях.

«Вода шла огромным потоком, зловонный запах не вывелся до сих пор. Со двора вымыло все стройматериалы», — написали возмущенные горожане. По их словам, аварийные службы приехали лишь через два часа и просто забили «чопик» в трубу. Они также отметили, что подобное происходит уже не впервые. Сколько еще жить по уши в фекалиях, жители злополучного дома не представляют.