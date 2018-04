ФОТО ДНЯ: Касаткина встретилась с президентом «Барселоны»

«Особенный город, особенная команда. Больше чем клуб. Спасибо за тёплый приём, „Барселона“. Подписали нового, перспективного игрока», — подписала фотографию Касаткина.

Special city, special team🙏🏽 Mes que un club❤️💙 thanks for warm welcome @fcbarcelona Подписали нового, перспективного игрока😏😂 #fcb #onelove #bestTeam

