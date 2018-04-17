Ещё
Роскомнадзор судится с «Эхом Москвы» из-за матерной ссылки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роскомнадзор судится с «Эхом Москвы» из-за матерной ссылки 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Newsru.com
Роскомнадзор подал иск против «Эха Москвы» в связи с размещенной на сайте радиостанции ссылкой на видео Ксении Собчак с ненормативной лексикой, радиостанция не согласна с претензией надзорного ведомства и намерена «судиться до конца». Об этом сообщил РИА Новости главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Он назвал претензию несправедливой и пообещал дойти до Конституционного суда и ЕСПЧ. Венедиктов пояснил, что на сайте радиостанции «был размещен блог Собчак, внутри блога стояла гиперссылка на видео, видео содержало мат».
«То есть на сайте не было мата, — сказал Венедиктов, выразив сожаление в том, что Собчак не названа соответчиком.
BFM.RU: последние новости
Асад сделал заявление после удара коалиции США по Сирии FIFA накажет болельщиков: международная федерация расследует проявление расизма на матче Россия — Франция Апелляционная палата трибунала в Гааге приговорила Шешеля к 10 годам тюрьмы, которые он уже отбыл в СИЗО
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
Определено время начала финала Кубка России по футболу1
Фетисов не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ
Украинец Усик отказался проводить бой в России42
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение