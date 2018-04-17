Роскомнадзор судится с «Эхом Москвы» из-за матерной ссылки

Роскомнадзор подал иск против «Эха Москвы» в связи с размещенной на сайте радиостанции ссылкой на видео Ксении Собчак с ненормативной лексикой, радиостанция не согласна с претензией надзорного ведомства и намерена «судиться до конца». Об этом сообщил РИА Новости главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Он назвал претензию несправедливой и пообещал дойти до Конституционного суда и ЕСПЧ . Венедиктов пояснил, что на сайте радиостанции «был размещен блог Собчак, внутри блога стояла гиперссылка на видео, видео содержало мат».

«То есть на сайте не было мата, — сказал Венедиктов, выразив сожаление в том, что Собчак не названа соответчиком.