Почеттино: «Расстроен вторым пенальти подряд в ворота „Тоттенхэма“

Рулевой «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью в матче с «Брайтоном» (1:1).

"Первая половина встречи получилась равной, а после перерыва мы играли лучше, создавали моменты, однако этого было недостаточно, чтобы выиграть. Немного разочарованы, потому что хотели победить.

Что касается пенальти в наши ворота, для меня это тяжело. В субботу в ворота «Тоттенхэма» назначили 11-метровый, сейчас опять. Я расстроен", — приводит слова тренера Sky Sports.

После 34 матчей «шпоры» занимают четвертое место в АПЛ, отставая от идущего третьим «Ливерпуля» на два балла.