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Почеттино: «Расстроен вторым пенальти подряд в ворота „Тоттенхэма“
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Почеттино: «Расстроен вторым пенальти подряд в ворота „Тоттенхэма“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Рулевой «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью в матче с «Брайтоном» (1:1).
"Первая половина встречи получилась равной, а после перерыва мы играли лучше, создавали моменты, однако этого было недостаточно, чтобы выиграть. Немного разочарованы, потому что хотели победить.
Что касается пенальти в наши ворота, для меня это тяжело. В субботу в ворота «Тоттенхэма» назначили 11-метровый, сейчас опять. Я расстроен", — приводит слова тренера Sky Sports.
После 34 матчей «шпоры» занимают четвертое место в АПЛ, отставая от идущего третьим «Ливерпуля» на два балла.
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