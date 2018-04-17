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Александр Самедов: Кажется, игроки «Тосно» поймали свой ритм
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Александр Самедов: Кажется, игроки «Тосно» поймали свой ритм 

Советский спорт 1 час назад
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал предстоящий матч ½ финала Кубка России с «Тосно».
«Тосно» сейчас показывает хороший футбол, — сказал Самедов в интервью клубной пресс-службе. — Команда выглядела достойно и в матче с нами, и вообще в чемпионате, кажется, игроки «Тосно» поймали свой ритм. К тому же не забывайте, что это Кубок России. Полуфинал. Соперник приедет биться, отдаст все силы. Будет очень тяжелый матч. Надеемся, родные стены нам помогут. Ждем болельщиков. Хотелось бы, чтобы поклонники пришли нас поддержать. Тем более что игра состоится 18 апреля — в день рождения клуба.
Главное, в матче с «Тосно» играть с полной самоотдачей. Тренерский штаб нам покажет и расскажет, какие ошибки мы совершили в предыдущей игре, как лучше действовать теперь.
Думаю, будет другая история. В чемпионате «Тосно» бьется за выживание, а «Спартак» — за чемпионство. И тем не менее игра с этим соперником показала, что везде тонкая грань. Очки нужны всем, и все за них борются. Что касается Кубка, то и мы, и «Тосно» хотим в финал. Шансы — 50 на 50. Для «Спартака» сейчас все в целом складывается удачно. Нужно не останавливаться».
Матч «Спартак» — «Тосно» пройдет 18 апреля на «Открытие Арене» в Москве. Начало — 18:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
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