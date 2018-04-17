В Астрахани пройдет двухдневный хакатон

5-6 мая в Астрахани более ста участников разобьются на команды и два дня будут работать над проектами — от идеи до прототипа. В конце второго дня участники презентуют свои проекты жюри, которое выберет победителей. Лучшие проекты разделят между собой призовой фонд в 100 тысяч рублей. Кроме того, участников ждут призы и подарки от организаторов и партнеров хакатона.

{Caspian hack} — место для интенсивной работы, где участники смогут в максимально короткий срок придумать, разработать и протестировать свой проект. В программе хакатона —мастер-классы, консультации от экспертов в программировании и бизнес-моделировании.

Участниками хакатона могут стать разработчики, студенты, web-дизайнеры, стартапы, продукт-менеджеры, маркетологи, а также все, у кого есть идея IT-проекта, но нет команды для ее воплощения. Команду можно собрать на месте или влиться в готовую, а можно прийти своей командой и доказать всем, что она самая лучшая.

Чтобы принять участие, необходимо:

Зарегистрироваться по ссылке. Если у вас есть команда, то зарегистрироваться должен каждый участник.

Получить письмо-приглашение от организаторов.

Приехать на хакатон 5 мая к 9-30.