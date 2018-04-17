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В Астрахани пройдет двухдневный хакатон
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В Астрахани пройдет двухдневный хакатон 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
5-6 мая в Астрахани более ста участников разобьются на команды и два дня будут работать над проектами — от идеи до прототипа. В конце второго дня участники презентуют свои проекты жюри, которое выберет победителей. Лучшие проекты разделят между собой призовой фонд в 100 тысяч рублей. Кроме того, участников ждут призы и подарки от организаторов и партнеров хакатона.
{Caspian hack} — место для интенсивной работы, где участники смогут в максимально короткий срок придумать, разработать и протестировать свой проект. В программе хакатона —мастер-классы, консультации от экспертов в программировании и бизнес-моделировании.
Участниками хакатона могут стать разработчики, студенты, web-дизайнеры, стартапы, продукт-менеджеры, маркетологи, а также все, у кого есть идея IT-проекта, но нет команды для ее воплощения. Команду можно собрать на месте или влиться в готовую, а можно прийти своей командой и доказать всем, что она самая лучшая.
Чтобы принять участие, необходимо:
Зарегистрироваться по ссылке. Если у вас есть команда, то зарегистрироваться должен каждый участник.
Получить письмо-приглашение от организаторов.
Приехать на хакатон 5 мая к 9-30.
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