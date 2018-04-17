Судьи угрожают бойкотом матчей чемпионата России по хоккею с мячом 

В отечественном хоккее с мячом назревает очередной скандал. На этот раз в конфортацию с руководством Федерации хоккея с мячом России вступили представители судейского корпуса.
39 арбитров и инспекторов, обслуживавших матчи чемпионата России, национального Кубка и другие соревнования внутри страны, опубликовали открытое письмо к Министерству спорта и заявили о создании ассоциации судей. До следующего чемпионата они требуют от федерации заключить с ними договор, а иначе проведение матчей в рамках всех официальных турниров окажется на грани срыва.
В своем письме арбитры отметили, что в настоящий момент судейским корпусом руководят некомпетентные люди. В частности, отсутствуют открытые критерии оценки работы судей, назначение арбитров на матчи происходит незаблаговременно, сроки дисквалификаций зачастую расходятся с объявлеными ранее.
Также судьи подчеркивают, что в текущий момент совершенно не ведется работа по медицинским осмотрам и страхованию арбитров, нет системы подготовки молодых кадров, отсутствует обеспечение судей экипировкой.
— Причина в том, что мы хотим спасти наш любимый вид спорта. Мы не хотим никаких революций или, как кто-то говорит, «бунта на корабле». Мы не против федерации, мы хотим совместными усилиями сделать так, чтобы судьи могли работать в нормальной рабочей атмосфере, что сохранит спортивный принцип. Мы хотим, чтобы результат был непредсказуем, чтобы, как, например, в Российской футбольной премьер-лиге, «Урал» мог обыграть ”Спартак”, или же, как в КХЛ, в матче в Петербурге «Автомобилист» оказывается сильнее СКА, — сказал в интервью один из ведущих российских судей Никита Юкляевских.