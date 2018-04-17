Судьи угрожают бойкотом матчей чемпионата России по хоккею с мячом

В отечественном хоккее с мячом назревает очередной скандал. На этот раз в конфортацию с руководством Федерации хоккея с мячом России вступили представители судейского корпуса.

39 арбитров и инспекторов, обслуживавших матчи чемпионата России, национального Кубка и другие соревнования внутри страны, опубликовали открытое письмо к Министерству спорта и заявили о создании ассоциации судей. До следующего чемпионата они требуют от федерации заключить с ними договор, а иначе проведение матчей в рамках всех официальных турниров окажется на грани срыва.

В своем письме арбитры отметили, что в настоящий момент судейским корпусом руководят некомпетентные люди. В частности, отсутствуют открытые критерии оценки работы судей, назначение арбитров на матчи происходит незаблаговременно, сроки дисквалификаций зачастую расходятся с объявлеными ранее.

Также судьи подчеркивают, что в текущий момент совершенно не ведется работа по медицинским осмотрам и страхованию арбитров, нет системы подготовки молодых кадров, отсутствует обеспечение судей экипировкой.