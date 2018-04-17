В Орёл съедутся лучшие футболистки России

Финал первенства России по мини-футболу среди женщин пройдёт с 17 по 21 апреля в спортивном комплексе ОГУ им. И. С. Тургенева.

В соревнованиях примут участие девять сильнейших любительских команд страны. Орловскую область на первенстве представят футболистки «ОрёлГУ-2».

Орловская команды сыграет в своей группе с «Камчадалочкой» (Петропавловск-Камчатский), «СШ №13» (Ярославль) и «МосПолитехом-2» (Москва). Во второй группе футболистки будут состязаться «Калужаночка» (Калуга»), «ИТМО» (Санкт-Петербург), «Тюмень-Д» (Тюмень), «Истра» (Московская область) и «Арсенал» (Хабаровск»).

По итогам группового этапа борьбу за медали продолжат по две команды, которые встретятся в полуфинале.

С «Камчадалочкой» «ОрёлГУ-2» встретится 17 апреля (11.45), 18 апреля — с «СШ №13» (11.45), 19 апреля — с «МосПолитехом-2» (11.45). 21 апреля состоится финал.

Напомним, что в 2018 году «ОрёлГУ-2» выиграл Первую лигу первенства России среди команд зоны «Черноземье».