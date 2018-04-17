18 апреля стартует новый этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер рассказал о ситуации с продажей билетов на матчи чемпионата мира — 2018, который пройдёт в России летом.

«Завтра не будут доступны билетные продукты на матчи конкретных программ — сейчас уже поздно. Можно будет приобрести лишь билеты на конкретные матчи. Мы ожидаем солд-аут. У нас нет причин полагать, что билеты останутся нереализованными. Мы любим футбол и рады создать отличную атмосферу на матчах. Что касается сборной страны — хозяйки турнира, то наибольший интерес российские болельщики проявляют к матчу сборных России и Уругвая.

Мы удовлетворены спросом, видим, что на наш сайт приходит огромное количество болельщиков за час до начала продаж. Их число измеряется шестизначной цифрой. Мы продаём билеты в порядке живой очереди, поэтому время ожидания увеличивается. В Бразилии, если помните, была комната ожидания. Процесс занимает время, в какой-то момент момент мы даже притормозили продажи, чтобы люди успели провести транзакции.