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Фанаты «Филадельфии» раскидали фотографии Кросби в писсуарах
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Фанаты «Филадельфии» раскидали фотографии Кросби в писсуарах 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Во время третьего матча серии 1/4 финала Восточной конференции между «Питтсбургом» и «Филадельфией», который прошел в воскресенье, фанаты «Флайерс» решили поглумиться над капитаном «пингвинов» Сидни Кросби и раскидали его фотографии в писсуарах стадиона. Об инциденте доложили самому Сидни, но тот в ответ лишь посмеялся.
— Это не первый стадион, где происходит подобное, — приводит TNS слова Кросби. — Не знаю, украли они эту идею у кого-то или нет, но встречаюсь с этим не впервые.
Канадец в тот вечер был неудержим — забил гол и сделал три передачи. «Питтсбург» выиграл 5:1 и теперь ведет в серии 2:1. Следующий матч пройдет 19 апреля в Филадельфии.
Sidney Crosby doesn’t think the Flyers fan’s troll job is very original 🚽🚽
Публикация от TSN (@tsn_official) 16 Апр 2018 в 10:42 PDT  Результаты и календарь матчей плей-офф НХЛ — здесь
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