Фанаты «Филадельфии» раскидали фотографии Кросби в писсуарах

Во время третьего матча серии 1/4 финала Восточной конференции между «Питтсбургом» и «Филадельфией», который прошел в воскресенье, фанаты «Флайерс» решили поглумиться над капитаном «пингвинов» Сидни Кросби и раскидали его фотографии в писсуарах стадиона. Об инциденте доложили самому Сидни, но тот в ответ лишь посмеялся.

— Это не первый стадион, где происходит подобное, — приводит TNS слова Кросби. — Не знаю, украли они эту идею у кого-то или нет, но встречаюсь с этим не впервые.

Канадец в тот вечер был неудержим — забил гол и сделал три передачи. «Питтсбург» выиграл 5:1 и теперь ведет в серии 2:1. Следующий матч пройдет 19 апреля в Филадельфии.

Sidney Crosby doesn’t think the Flyers fan’s troll job is very original 🚽🚽

Публикация от TSN (@tsn_official) 16 Апр 2018 в 10:42 PDT Результаты и календарь матчей плей-офф НХЛ — здесь