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На белгородском фестивале «Порубежье» покажут реконструкцию старинных боев
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На белгородском фестивале «Порубежье» покажут реконструкцию старинных боев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Белгородский клуб исторической реконструкции «Дружина» готовит масштабный военно-исторический фестиваль «Порубежье. Государева служба».
Фестиваль пройдет с 28 апреля по 1 мая напротив Крапивенского городища в Шебекинском районе.
Самым зрелищным днем для зрителей станет 30 апреля. В 11.00 на площадке начнутся пехотные перестроения с элементами боя, а с 13.00 клубы военно-исторической реконструкции из разных регионов проведут мастер-классы. Любой желающий может пострелять в лучном и суличном тиле, научиться ручной набойке на ткани, побывать в средневековой кузне.
Также зрителей ждут показательные выступления клубов: дефиле в исторических костюмах, «Рекрутская изба», выступления отряда русских стрельцов.
Также для туристов устроят экскурсионную поездку на Крапивенское городище. Количество мест на нее ограничено, так что лучше забронировать тур заранее по телефону 8-904-095-67-33.
День завершится парадов участников и масштабной реконструкцией сражения.
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