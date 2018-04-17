На белгородском фестивале «Порубежье» покажут реконструкцию старинных боев

Белгородский клуб исторической реконструкции «Дружина» готовит масштабный военно-исторический фестиваль «Порубежье. Государева служба».

Фестиваль пройдет с 28 апреля по 1 мая напротив Крапивенского городища в Шебекинском районе.

Самым зрелищным днем для зрителей станет 30 апреля. В 11.00 на площадке начнутся пехотные перестроения с элементами боя, а с 13.00 клубы военно-исторической реконструкции из разных регионов проведут мастер-классы. Любой желающий может пострелять в лучном и суличном тиле, научиться ручной набойке на ткани, побывать в средневековой кузне.

Также зрителей ждут показательные выступления клубов: дефиле в исторических костюмах, «Рекрутская изба», выступления отряда русских стрельцов.

Также для туристов устроят экскурсионную поездку на Крапивенское городище. Количество мест на нее ограничено, так что лучше забронировать тур заранее по телефону 8-904-095-67-33.

День завершится парадов участников и масштабной реконструкцией сражения.