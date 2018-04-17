Федерация бобслея России приняла решение о создании дисциплинарной комиссии

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Федерация бобслея России решила создать дисциплинарную комиссию, состоящую из пяти человек. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

"Президиум федерации утвердил создание дисциплинарной комиссии, которая будет состоять из пяти человек, — отметил Зубков. — Все они — независимые люди. Возглавит комиссию судья Сергей Мухин . В нее также вошли начальник команды Максим Тестов, административный директор Сергей Солоухин, спортивный директор Инесса Кудряшова и генеральный секретарь нашей федерации Сергей Пархоменко ".

"Наша комиссия не будет рассматривать нарушения антидопинговых правил, всеми этими вопросами должно заниматься Российское антидопинговое агентство, — продолжил собеседник ТАСС. — Комиссия займется нарушениями, которые случаются во время проведения соревнований. Судейские ошибки, ошибки в заявках, дисциплинарные нарушения спортсменов — все это станет предметом разбирательств".

По словам Зубкова, у федерации накопилось определенное количество вопросов, которые требуют независимого рассмотрения в дисциплинарной комиссии. «Комиссия будет собираться по мере необходимости», — заключил президент Федерации бобслея России.