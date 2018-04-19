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Глава российского бобслея пожаловался на недостаток молодежи
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Глава российского бобслея пожаловался на недостаток молодежи 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков рассказал о недостатке перспективной молодежи в сборной по бобслею. Слова Зубкова приводит ТАСС.
"В российском бобслее недостаток качественного резерва. Перспективная молодежь должна дышать в спину первому номеру национальной команды, а не второму или третьему.
Сейчас нет уверенности, что через четыре года у нас будет экипаж, способный стопроцентно бороться за олимпийские награды.
Но мы ждем, что тренерский штаб определит нам перспективных пилотов и разгоняющих, ради которых можно будет пойти на определенные жертвы в плане результата на ближайшие два сезона. По-другому новое молодое поколение бобслеистов не воспитать", — сказал Зубков.
Ранее сообщалось, что ряд специалистов и тренеров подписали открытое письмо с требованием уволить Зубкова с поста главы бобслейной федерации.
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