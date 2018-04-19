Глава российского бобслея пожаловался на недостаток молодежи

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков рассказал о недостатке перспективной молодежи в сборной по бобслею. Слова Зубкова приводит ТАСС

"В российском бобслее недостаток качественного резерва. Перспективная молодежь должна дышать в спину первому номеру национальной команды, а не второму или третьему.

Сейчас нет уверенности, что через четыре года у нас будет экипаж, способный стопроцентно бороться за олимпийские награды.

Но мы ждем, что тренерский штаб определит нам перспективных пилотов и разгоняющих, ради которых можно будет пойти на определенные жертвы в плане результата на ближайшие два сезона. По-другому новое молодое поколение бобслеистов не воспитать", — сказал Зубков.

Ранее сообщалось, что ряд специалистов и тренеров подписали открытое письмо с требованием уволить Зубкова с поста главы бобслейной федерации.