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Президиум Федерации бобслея России предложил создать этическую комиссию
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Президиум Федерации бобслея России предложил создать этическую комиссию 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Члены президиума Федерации бобслея России на последнем заседании выступили с предложением о создании этической комиссии, которая должна будет выработать кодекс поведения для всех тренеров, спортсменов, технического персонала и чиновников федерации. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
"Президиум Федерации бобслея России выступил с предложением создать внутри федерации этическую комиссию, — отметил Зубков. — Этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании президиума. Планируется, что этическая комиссия выработает кодекс поведения для спортсменов, тренеров, технического персонала и всех сотрудников федерации".
"Никто не может огульно обвинять других, не имея никакой доказательной базы. Нужно понимать, что необоснованные обвинения несут определенный урон самой федерации. За свои слова нужно будет отвечать", — сказал собеседник агентства.
Поводом для создания такого органа стали критические высказывания в адрес руководства федерации ряда тренеров и региональных руководителей, которые, по мнению большинства членов президиума, не имеют под собой никаких оснований и несут репутационный вред самой федерации.
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