Эксперты ОЗХО не могут въехать в Думу из-за последствий бомбежек 

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) испытывают трудности с въездом в сирийский город Дума из-за последствий авиаудара США и их союзников. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Эти слова стали ответом на утверждения Лондона о том, специалистам ОЗХО якобы не дают доступа в Сирию на место предполагаемой химической атаки в городе Дума. Рябков категорически опроверг эти заявления: «Я это полностью исключаю. Это очередные домыслы британских коллег».
Он указал, что истинным препятствием являются «последствия противозаконной, противоправной вооруженной акции», которую в ночь на минувшую субботу провели США, Великобритания и Франция. Дипломат уточнил, что отсутствовало «согласование департамента безопасности секретариата ООН на выезд к месту события».
Рябков указал, что очередные обвинения Великобритании в адрес России укладываются в «стилистику современного Лондона „валить все“ на Москву, пытаться приписать некие действия, к которым мы не имеем никакого отношения».