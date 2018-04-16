Эксперты ОЗХО не могут въехать в Думу из-за последствий бомбежек

Эти слова стали ответом на утверждения Лондона о том, специалистам ОЗХО якобы не дают доступа в Сирию на место предполагаемой химической атаки в городе Дума. Рябков категорически опроверг эти заявления: «Я это полностью исключаю. Это очередные домыслы британских коллег».

Он указал, что истинным препятствием являются «последствия противозаконной, противоправной вооруженной акции», которую в ночь на минувшую субботу провели США, Великобритания и Франция. Дипломат уточнил, что отсутствовало «согласование департамента безопасности секретариата ООН на выезд к месту события».

Рябков указал, что очередные обвинения Великобритании в адрес России укладываются в «стилистику современного Лондона „валить все“ на Москву, пытаться приписать некие действия, к которым мы не имеем никакого отношения».