США не могут подтвердить факт прибытия миссии ОЗХО в сирийскую Думу

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

"Чем дольше инспекторы не могут прибыть на место для изучения образцов, тем ниже вероятность, что они найдут эти доказательства. И это наше основное беспокойство. Мы настаиваем на том, чтобы они как можно быстрее прибыли в Думу. Необходимо, чтобы была обеспечена их безопасность. И мы хотим, чтобы эти доказательства были совершенно четкими, насколько это возможно для их расследования", — сказала она.

"Мы знаем, что сирийские государственные каналы сообщили о том, что имела возможность приехать в Думу. Мы не можем независимо, полагаясь на собственные источники, подтвердить это в настоящий момент. Наши источники, на которые мы полагаемся, не имели возможности войти в Думу", — рассказала представитель госдепартамента.

На уточняющий вопрос, что это означает, Науэрт ответила: «В нашем понимании группа пока не приехала в Думу».

"Позвольте мне также вернуться к заявлению нашего постоянного представителя в ОЗХО. Это наше подозрение, что русские смогли посетить место атаки. Это поднимает серьезные вопросы по поводу сохранности доказательств", — сказала она.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин в понедельник заявил, что Россия не обнаружила признаков применения химоружия в сирийском городе Дума, но были найдены «участники съемок постановочного видео».

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов ранее сообщил, что поездка представителей ОЗХО в этот Думу запланирована на 18 апреля. Специалисты организации намерены выяснить, была ли в действительности химическая атака в Думе, как заявляют в ряде западных стран, или же нет, на чем настаивают власти Сирии и Россия. В ОЗХО не комментируют информацию о том, действительно ли эксперты ее миссии планируют прибыть в Думу в среду.

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