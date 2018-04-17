Ещё
Железняк: на ОЗХО давят силы, заинтересованные в напряженности в Сирии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Железняк: на ОЗХО давят силы, заинтересованные в напряженности в Сирии 

РИА Новости 6 часов назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Отказ Совета ОЗХО проголосовать по российско-иранскому проекту в поддержку миссии в Сирии вызывает недоумение и серьезную обеспокоенность, есть основания утверждать, что на руководство ОЗХО оказывается давление со стороны сил, не заинтересованных в независимой экспертизе, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия в понедельник не принял проект документа в поддержку миссии ОЗХО в Сирии, предложенный Россией и Ираном.
"Отказ Совета ОЗХО проголосовать по российско-иранскому проекту в поддержку миссии в Сирии вызывает недоумение и серьезную обеспокоенность. Россия и Иран демонстрируют открытую и взвешенную политику в отношении сирийского урегулирования. Мы предлагаем всем странам всесторонне поддержать миссию ОЗХО и помочь добиться истины в расследовании якобы имевшей место химатаки в сирийском городе Дума", — цитирует Железняка его пресс-служба.
По мнению политика, этот принципиально важный вопрос должен получить независимую оценку специалистов. «При этом западные страны проявляют крайнюю несдержанность в оценках ситуации и осуществляют прямую военную агрессию против Сирии, в том числе препятствуя работе миссии ОЗХО. Это явная попытка не допустить установления истины. Именно такими методами привыкли действовать в Вашингтоне и Лондоне, фабрикуя ложь и придумывая поводы для своей агрессии против суверенных стран», — сказал он.
Парламентарий отметил, что прошедшее в понедельник голосование в Совете ОЗХО дает основания утверждать, что «на руководство ОЗХО оказывается давление со стороны сил, не заинтересованных в независимой экспертизе». «Попытка любым способом сохранить напряженность вокруг темы химического оружия в Сирии, которое было уничтожено в стране под контролем ОЗХО, играет на руку остаткам террористов. Именно они используют запрещенное мировым сообществом оружие, которое было произведено в подпольных лабораториях, обнаруженных после зачистки от бандитов на прежде подконтрольных террористам территориях», — сказал он.
Однако на эти очевидные факты западные страны закрывают глаза, и «это вызывает негодование», подчеркнул Железняк. «Западу не нужна мирная и единая Сирия. Лицемерные вопли западных политиков о беспокойстве за судьбу сирийских граждан, якобы страдающих от политики руководства страны, не что иное как попытка посеять смуту в сирийском обществе и создать почву для новой „цветной революции“, опираясь на террористов», — заключил политик.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
В Хабаровске простились с двумя пилотами, погибшими в крушении Ми-8 В парке Ставрополя прохожие наткнулись на игуану В Кремле пока не комментируют возможный запрет американской продукции
Комментарии  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле13
Смолов прокомментировал решение КДК РФС1
Украинец Усик отказался проводить бой в России46
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Моуринью решил разогнать всю команду
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение