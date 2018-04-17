Тестовый просмотр кандидатов в сборные России по бобслею и скелетону пройдет 18-19 мая

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Федерация бобслея России проведет тестовый просмотр кандидатов в сборные страны по бобслею и скелетону на базе в подмосковном Парамонове с 18 по 19 мая. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

"18 мая будет просмотр кандидатов в сборную по скелетону, 19 мая будем просматривать разгоняющих в бобслей", — заметил Зубков.

В прошлом году в тестировании принимало участие 40 спортсменов, большее число участников составили легкоатлеты. Желающие сменить спортивную специализацию и перейти в бобслей сдавали прыжок в длину с места, гладкий бег на 50 метров и толкание тачки с грузом 100 килограммов на дистанции 30 метров.