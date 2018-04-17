Чех Йозеф Яндач стал главным тренером магнитогорского «Металлурга»

Приведёт «Металлург» к кубку Гагарина и вырастит очередного российского тренера?

Магнитогорский «Металлург» официально объявил о назначении Йозефа Яндача главным тренером. Помогать ему будут Виктор Козлов и Иржи Калоус. «Магнитка» решила повторить схему с подготовкой молодого российского преемника, которая уже один раз принесла им два кубка Гагарина. Получится ли на этот раз?

Яндач хорошо знаком болельщикам по работе в сборной Чехии — он возглавил национальную команду в 2016 году, руководил её на Кубке мира, мировом первенстве и Олимпийских играх.

Кто-то помнит его недолгий и неудачный опыт в КХЛ — Яндач был главным тренером пражского «Лева» в сезоне-2012/13, но продержался только до конца октября.

Из-за локаута в НХЛ в распоряжение Яндача попали такие игроки, как Здено Хара, Якуб Ворачек Иржи Гудлер , но после мощного начала (шесть побед в семи матчах) команда покатилась вниз. Когда серия поражений насчитывала семь игр, Яндач был уволен.

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин признался, что давно вёл чешского тренера, и, если бы из Канады в локаут не приехал Пол Морис , Яндач мог оказаться на тренерском мостике «Магнитки» гораздо раньше.

«Могу сказать откровенно — мы давно присматривались к Йозефу Яндачу. Он у нас был в кандидатах ещё до Пола Мориса. Когда канадец дал согласие, мы чеху дали напутствие. Сказали: «Развивайся и продолжай работать». Многие годы общались с ним, сотрудничали, разговаривали. Нам он интересен».

Чего добился Яндач за эти шесть лет?

Попробовав на вкус КХЛ, он вернулся туда, откуда уезжал, — в пражскую «Спарту». Через год выиграл с ней бронзу, ещё через два года — серебро. Яндача снова подключили к сборной — на этот раз его позвал в свой штаб Владимир Вуйтек . Первый иностранный тренер, выигравший золото чемпионата России, в свой последний год перед уходом на пенсию подготовил нового наставника сборной.

На Кубке мира — первом испытании для Яндача во главе сборной — чехи были близки к тому, чтобы попасть в полуфинал — всё решил самый первый матч со сборной Европы. Чехи проиграли в овертайме, этого очка им в итоге и не хватило, чтобы войти в четвёрку лучших.

А вот Олимпийские игры давали команде Яндача надежду, без участия энхаэловцев шансы на медали сильно возросли. Для самого специалиста было важно удачно выступить на турнире — на Играх в Ванкувере он был помощником у Владимира Ружички , и поражение в четвертьфинале засело в сердце занозой.

Чехия выиграла группу в Пхёнчхане, дошла до матча за бронзу, отчаянно билась с канадцами до последней секунды, но вновь не добралась до медалей.

Есть в карьере Яндача и победный опыт — в 2010 году он стал одним из авторов сенсационной победы чехов на чемпионате мира.

При этом не будем забывать, что грозная сила в хоккейном мире, Чехия переживает не лучшие времена. Новых Ягров и Гашеков, которые могли бы в одиночку решать исход встречи, пока не выросло, хотя молодые таланты на подходе. Яндач выжимал из своих команд всё, что мог.

Яндач — новый Кинэн для «Магнитки»?

«Металлург» в течение нескольких лет готовил Илью Воробьёва на роль главного тренера. Нынешний рулевой сборной России несколько лет трудился бок о бок сначала с Полом Морисом, потом с Майком Кинэном , прежде чем принять бразды правления в свои руки.

Это принесло свои плоды — «Металлург» дважды завоевал Кубок Гагарина (сначала во главе с Кинэном, потом — с Воробьёвым), но в середине этого сезона, когда команда катилась кубарем вниз, пошёл на решительные меры. Воробьёв был отправлен в отставку. Не поторопились ли в клубе с решением? Ходили слухи, что «Магнитка» уже через месяц хотела вернуть молодого российского специалиста, но сезон заканчивал Виктор Козлов.

Он смог улучшить результаты, но в плей-офф был остановлен будущим финалистом — мощным «Ак Барсом». Теперь Козлов будет набираться опыта под крылом иностранного специалиста. Вместе с Яндачем в тренерский штаб вошёл и его давний помощник Иржи Калоус.

«Мы же всегда говорим, что хотим обучать своих тренеров. Сегодня мы пошли на второй заход по обучению своего молодого тренера Виктора Козлова. Мне понравился разговор с Яндачем. Мы с ним четыре часа общались в Праге. Когда он выслушал наши вопросы, посмотрел команду, то сказал: «Я понимаю, что передо мной стоят две задачи, чтобы я достиг успеха. Первая: добиться победы. Какой — понятно. И вторая задача — чтобы через два года Виктор возглавил клуб». Это он так понял. Думаю, что он правильно понимает.

Мало того, мы же долго общались с его представителями. В принципе, нам импонировало, что, несмотря на его уверенность и твёрдый характер, он опирается на хороших помощников. Надеемся, что и Виктор Козлов, и Иржи Калоус будут теми людьми, которые ему обеспечат всю нужную помощь», — сказал Величкин.

Конечно, когда Кинэн пришёл в Магнитогорск, это была бомба — человек всё-таки выиграл кубок Стэнли. Свою миссию в КХЛ он тоже выполнил — Воробьёва вырастил, кубок Гагарина завоевал. Невероятную тройку Мозякин — Коварж — Зарипов создал.

Яндач почти на 20 лет младше Кинэна, но тренерской деятельностью занимается уже 23 года. Пусть у него в резюме есть и молодёжные команды, и даже экзотический клуб из Южной Кореи, но он наступательно идёт вверх по карьерной лестнице.

Вторая чешская лига, молодёжная лига, чешская экстралига, помощник тренера сборной, медали чешского чемпионата, главный тренер сборной. Теперь перед ним стоит новый вызов.

Яндач, конечно, не Кинэн. «Магнитка» под руководством канадского специалиста играла в разухабистый хоккей и искала счастье в атаке. Сборная Чехии при Яндаче, как и до него, была верна своему стилю — жёсткому, вяжущему, на контратаках. На Олимпиаде у них с большим трудом шли голы, зато в обороне до решающих игр всё было идеально.

Будет ли он насаждать такой же стиль привыкшей к другому «Магнитке», или найдёт золотую середину, как когда-то сделал Воробьёв? Задача перед Яндачем поставлена глобальная. «Металлург» привык к победам и хочет вернуться на олимп.