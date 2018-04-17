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В Текстильщиках завершился районный этап соревнований допризывников
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В Текстильщиках завершился районный этап соревнований допризывников 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Районный этап соревнований в рамках весенней спартакиады допризывной молодежи «Допризывник — на старт!» завершился в Текстильщиках. Об этом сообщили в администрации районного молодежного центра «Галерис».
— В первый этап входят соревнования по общефизической подготовке: бег на 100 метров, кросс по пересеченной местности на 1000 метров, метание гранаты весом 500 граммов, подтягивание на перекладине, плавание на 50 метров. На втором этапе допризывники выполняли разборку и сборку АКМ на время, челночный бег, стрельбу на дистанции 50 метров, — рассказал представитель «Галериса».
Напомним, что центр «Галерис» расположен по адресу 8-я улица Текстильщиков, 15. (мю)
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