В Текстильщиках завершился районный этап соревнований допризывников

Районный этап соревнований в рамках весенней спартакиады допризывной молодежи «Допризывник — на старт!» завершился в Текстильщиках. Об этом сообщили в администрации районного молодежного центра «Галерис».

— В первый этап входят соревнования по общефизической подготовке: бег на 100 метров, кросс по пересеченной местности на 1000 метров, метание гранаты весом 500 граммов, подтягивание на перекладине, плавание на 50 метров. На втором этапе допризывники выполняли разборку и сборку АКМ на время, челночный бег, стрельбу на дистанции 50 метров, — рассказал представитель «Галериса».

Напомним, что центр «Галерис» расположен по адресу 8-я улица Текстильщиков, 15. (мю)