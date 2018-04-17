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Жители Химок получат письма с приглашением прийти на субботник 21 апреля
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Жители Химок получат письма с приглашением прийти на субботник 21 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жители подмосковных Химок получат письма от местных властей с приглашением принять участие в субботнике 21 апреля, всего на субботнике в городском округе ожидается около 75 тысяч человек, сообщил во вторник глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Волошин выступил с отчетом о работе в 2017 году и планах на 2018 год перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«Субботник. Мы проводим информирование не просто в публикациях, а целевое. Я каждому жителю направляю письмо в почтовый ящик, адресно. Мы планируем 75 тысяч жителей вывести», — сказал Волошин в ходе отчета.
Он отметил, что в прошлом году в Химках на первый субботник вышли 63 тысячи человек, на второй — 65 тысяч.
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