Жители Химок получат письма с приглашением прийти на субботник 21 апреля

Жители подмосковных Химок получат письма от местных властей с приглашением принять участие в субботнике 21 апреля, всего на субботнике в городском округе ожидается около 75 тысяч человек, сообщил во вторник глава городского округа Химки Дмитрий Волошин

Волошин выступил с отчетом о работе в 2017 году и планах на 2018 год перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым

«Субботник. Мы проводим информирование не просто в публикациях, а целевое. Я каждому жителю направляю письмо в почтовый ящик, адресно. Мы планируем 75 тысяч жителей вывести», — сказал Волошин в ходе отчета.

Он отметил, что в прошлом году в Химках на первый субботник вышли 63 тысячи человек, на второй — 65 тысяч.