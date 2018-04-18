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«Локомотив» — «Ахмат»: Фарфан и Ари — в атаке хозяев
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«Локомотив» — «Ахмат»: Фарфан и Ари — в атаке хозяев 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Стали известны составы «Локомотива» и «Ахмата» на перенесенный матч 23-го тура чемпионата России. У железнодорожников с первых минут сыграет защитник Михаил Лысов.
"Локомотив": Гильерме — Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Лысов — Тарасов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан — Ари. «Ахмат»: Городов — Уциев, Родолфу, Семенов, Мохаммади, Анхель Ромеро — Иванов, Бериша, Роши, Швец — Митришев.
Матч «Локомотив» — «Ахмат» начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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