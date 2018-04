«Ты что творишь, негодяй?!» Сергачев дерется с громилой из «Нью-Джерси» (видео)

Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» — теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.

1. МЕСТЬ «ДЬЯВОЛОВ»

Хорошая новость — форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка, поучаствовав в обоих голах своей команды. В остальном для «Лайтнинг» ничего хорошего не было. «Нью-Джерси» вытащил матч у южан, дважды уступая по ходу игры. Первой звездой стал лидер «Девилз» Тэйлор Холл , набравший 3 (1+2) очка.

ALEX KILLORN POWER PLAY GOAL TO OPEN THE SCORING FOR TAMPA! GREAT PLAY BY KUCHEROV!#GoBolts 1 — 0 #NowWeRise

(Tampa Leads Series 2-0) pic.twitter.com/3onekeuVKK — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 17 апреля 2018 г.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский тоже много поработал, сделав 36 сэйвов. А вот защитник Михаил Сергачев в конце матча, когда уже все было ясно, попал в заварушку. Там случилось столкновение, невысокий игрок гостей Кори Конахер оказался на льду и с досады бросил клюшку в здоровенного силовика хозяев Брайана Бойла

Тот возмутился, и на площадке началась какая-то даже не драка, а возня пятерка на пятерку. В толпу ворвался молодой Сергачев — и полез почему-то именно на Бойла, который размером с Евгения Артюхина , да и в драке ему вряд ли уступит.

Миша деловито распихал всех, схватил Бойла. Тот видит — что за молодой? Сделал ему стальной захват, склонил голову. Но вдруг Брайан на чем-то поскользнулся и завалился на спину. Сверху упал Сергачев, а на него навалилась остальная толпа.

Бойл лежал как Гулливер, которого спеленала стая лилипутов. А Сергачев наносил удары куда-то вниз. Там, по его мнению, могло быть тело его неприятеля.

«Я тебя убью, засранец! Ты что творишь на хрен?» — орал Бойл, когда судьи вытащили его из этой заварушки. Миша что-то кричал ему в ответ, и это выглядело смешно. Надеюсь, в следующих матчах серии за Сергачевым не устроят охоту. Пацан к успеху шел, но не в смысле кулачных драк.

2. ПОБЕДА «ТОРОНТО»

Вот как все изменилось! После 4:12 в двух матчах в Бостоне было очень интересно увидеть, что придумает «Торонто». Как выберется из ямы. И где они — эти лидеры, которые поведут команду за собой?

И вот дома игроки «Мэйпл Лифс» преобразились. Да, вратарь Фредерик Андерсен пропустил две не совсем обязательные шайбы, которые ему забили защитники «Бостона». Хотя во втором моменте у гиганта Здено Хары получился великолепный бросок в ближний угол. Но в остальном Андерсен был безупречен, сделав 40 сэйвов. А в концовке после броска Давида Пастрняка вообще отбил шайбу черенком клюшки.

FREDERIK ANDERSEN MAKES THE SAVE OF A LIFETIME, DIVING WITH THE BLADE OF THE STICK! OH ME, OH MY WHAT A STOP!#TMLTalk pic.twitter.com/Vgx8dQotw3 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 17 апреля 2018 г.

Кстати, 21-летний чех, который набрал 9 (4+5) очков, теперь был остановлен. Пастрняк не набрал очков, получил полезность «-2». А у «Торонто» отличились те, кто в первых двух матчах исчез. Ветеран Патрик Марло сделал дубль, Остон Мэттьюз забросил победную шайбу.

Защитник «Торонто» Никита Зайцев попадал под огонь критики даже со стороны Дона Черри. Теперь у него снова «-1», зато шесть силовых приемов и два блока. «Хотя Зайцев находился на льду, когда нам забивали, он ничего с этим поделать не мог, — говорит главный тренер „Мэйпл Лифс“ Майк Бэбкок , объясняя, что это не вина российского игрока. — Шайба делали рикошеты, пролетала толпу на пятачке и попадала в сетку. Важно, что у Зайцева есть стрессоустойчивость, и он не сломался после первых игр. Это очень хороший игрок — гораздо лучше, чем кто-то думает».

3. РАЗГРОМ «УТОК»

В одной из колонок перед плей-офф я написал: «Кубок Стэнли — это время чудес и Ракеллов». В том смысле, что не самые звездные парни по меркам НХЛ становятся героями и тащат свои команды за собой.

RICKARD RAKELL TIES IT UP FOR THE DUCKS!#SJSharks 1 — 1 #LetsGoDucks

(Sharks Lead Series 2-0) pic.twitter.com/RmiM3J1lv6 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 17 апреля 2018 г.

Так вот, этот плей-офф — время совсем не Ракелла. Он хоть и забил единственный гол у «Анахайма», но «Сан-Хосе» разнес «уток» в пух и прах — 8:1. При этом гости старались, однако вратарь «Шаркс» Мартин Джонс сделал 46 сэйвов, установив личный рекорд. Что ж, похоже нас ждет серия второго раунда «Вегас» — «Сан-Хосе». Обе команды ведут 3-0 в серии и должны идти дальше.

NATHAN MACKINNON AGAIN! SECOND OF THE NIGHT! AVS UP 4!#GoAvsGo 4 — 0 #StandWithUs

(@PredsNHL Lead Series 2-0) pic.twitter.com/VQ7Ne9oBym — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 17 апреля 2018 г.

А вот «Колорадо» смог внести интригу в серию и победил на своей высокогорной площадке крепкий «Нэшвилл». Дубль сделал лидер «лавины» Нэйтан Маккиннон. Надо сказать, что «Эвеланш» проиграли «хищникам» аж 12 матчей подряд, если считать с марта 2016 года. Но все плохое когда-нибудь кончается.

ТАБЛО ДНЯ Нью-Джерси — Тампа-Бэй — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Холл, Бутчер, Нейсен, Коулман, Лавджой — Киллорн (КУЧЕРОВ), Стэмкос (КУЧЕРОВ)

ТБ: Кучеров (0+2; -3, 0, 4, 20.40)

Сергачев (0+0; -1, 12, 4, 8.58)

в Василевский (39-36; 92,3%, 59.34)

Счет в серии: 1-2 Колорадо — Нэшвилл — 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Комо, Бурк, Маккиннон, Маккиннон, Ландеског — Джохансен, Сиссонс, Уотсон

К: Задоров (0+0; +3, 4, 1, 21.58)

Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 10.53)

Счет в серии: 1-2 Торонто — Бостон — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

ван Римсдайк, Марло, Мэттьюз, Марло — Маккуэйд, Хара

Т: Зайцев (0+0; -1, 0, 1, 22.47)

Счет в серии: 1-2 Сан-Хосе — Анахайм — 8:1 (1:1, 4:0, 3:0)

Кутюр, Донской, Соренсен, Фер, Хертл, Павелски, Э. Кейн, Мейер — Ракелл

Счет в серии: 3-0 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.