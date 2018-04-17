Тренировка на льду с участием профессионалов для представительниц СМИ

Mastercard и КХЛ позвали на лёд представительниц СМИ, которые приняли участие в уникальной спортивной тренировке.

В юбилейном сезоне Mastercard и КХЛ продолжают «Бесценную Лигу» — традицию, благодаря которой поклонники хоккея имеют возможность получить бесценные эмоции. Их нельзя получить в обычной жизни: это призы с автографами любимых хоккеистов, просмотры матчей любимых клубов, встречи с легендами и современными звёздами хоккея и многое другое.

Впервые в истории традиции Mastercard и КХЛ провели «Бесценную Тренировку» — уникальное мероприятие для представительниц СМИ, журналистов и блогеров, где каждая девушка смогла почувствовать себя настоящим хоккейным игроком и разделить эмоции от состязаний на ледовой арене со своей командой. Участниц ждала как базовая тренировка «на разогрев», так и тренировка на льду, которая прошла 21 марта на главной арене «Ледового дворца ВТБ» в Москве.

Девушки смогли почувствовать себя настоящей частью самого брутального вида спорта. Перевоплощение в настоящих игроков хоккея началось с раздевалки. Все участницы получили настоящую хоккейную экипировку, а именитые наставники подготовили команды к выходу на лёд. Символичным моментом стала «обмотка» хоккейной клюшки — традиционный элемент в подготовке к игре.

Определить победителя оказалось не так просто — команды то и дело вырывались вперёд по очкам и заброшенным шайбам, но в итоге победила дружба: новоиспечённые хоккеистки договорились о ничьей. Участницей сухой тренировки стала синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира Алла Шишкина.

«Когда мне предложили поучаствовать в импровизированной хоккейной тренировке — сразу же согласилась. Моим тренером оказался прославленный хоккеист Максим Афиногенов, всё было очень весело и познавательно. Я впервые в жизни бросила по воротам. А вообще я на сто процентов командный игрок, поэтому сплочённость и чувство локтя, которые есть в хоккее, мне очень нравятся», — сказала Шишкина.

«Я выступаю в роли тренера уже второй раз, до этого тренировал девчонок, которые занимаются хоккеем, базируются у нас в Подольске, — признался Максим Афиногенов. — С ними мы вышли, покатались, поиграли, посмеялись, а здесь надо было девочкам показать, как правильно кататься, научить их чему-то, например, как правильно обмотать клюшку, надеть коньки, шлем.

Женский коллектив — это очень интересно, в нашей команде девчонки даже одну клюшку вместе обматывали! Приду теперь на тренировку «Витязя» и скажу ребятам, что можно так делать, помогать друг другу (смеётся). Конечно, хоккей — сложный вид спорта, но мы увидели, что девушки получили реальное удовольствие от того, что они вышли на настоящий хоккейный лёд. Девушкам, которые профессионально занимаются хоккеем, хочу пожелать удачи, обойтись без травм».

«В роли женского тренера выступал впервые, и всё прошло замечательно, было хорошее настроение. Многие девчонки впервые были связаны с хоккеем, некоторые даже не катались на коньках. А обмотка клюшки для каждого спортсмена-хоккеиста — это особенный ритуал, вкладываешь душу и готовишься к игре. Спасибо «Бесценной Лиге» Mastercard и КХЛ за настоящий праздник хоккея», — сказал Сергей Гимаев.

Осталась довольна мероприятием и защитник женской хоккейной команды «Торнадо» Дарья Зубок.

«Очень приятно, что меня пригласили стать тренером. Хотя, конечно, не было ощущения тренировки в привычном смысле — такая праздничная, неформальная атмосфера. Девчонкам было интересно, смешно, они получали удовольствие. Мы работали в тандеме с Сергеем Гимаевым, и я держалась его как главного тренера — самой мне терпения не хватает, чтобы повторять по два раза! Реально ли научить девочек играть в хоккей? Конечно! Вон парни же в балете танцуют, а здесь чем хуже? Конечно, сегодня мы показали только одну сторону медали. Ведь для того чтобы действительно чего-то добиться в профессиональном хоккее, надо тяжело работать, мастерство приходит через слёзы, пот и кровь. Участники сегодняшней тренировки — журналисты, блогеры — лидеры мнений, и если они в своих аккаунтах расскажут про те эмоции, которыми они сегодня зарядились — у подписчиков проснётся интерес к хоккею!» — заявила Зубок.

Ведущей встречи и главным судьёй хоккейных состязаний стала лидер аудитории «Бесценной Лиги» Лера Кудрявцева . Телеведущая не только выступила главным арбитром ледовых соревнований, но и показала, что неплохо владеет дриблингом и даже забила несколько голов.

«Я, конечно, восхищаюсь девушками, которые играют в хоккей. Сегодня мы провели нашу «Бесценную Тренировку» для наших любимых болельщиц и представителей СМИ. Девушки должны тоже знать и понимать, как это — играть в хоккей, с чего всё начинается, что такое буллиты, как наматывать ленту на клюшку, что такое «сухая тренировка» и какой бешеный темп в игре. Это было здорово, весело и интересно! Присоединяйтесь к нам! Ведь сходить на хоккейный матч всей семьёй иногда гораздо интереснее, чем в кино», — поделилась впечатлениями Кудрявцева.

После тренировки журналисты смогли пообщаться с хоккеистами. Действующие игроки КХЛ и ЖХЛ рассказали, как они шли к своим успехам и о том, как проходит «хоккейная жизнь». О секретах питания и тренировок, о спортивном графике и не только — всё это и многое другое ждало участников «Бесценной Тренировки» Mastercard и КХЛ.

Всего в событии приняли участие более 50 человек. Гостями встречи выступили известные журналисты, популярные спортивные и лайфстайл-блогеры.

Сейчас «Бесценная Лига» объединяет более 300 000 участников, среди которых огромное число болельщиц, не менее активно претендующих на главную награду — «Бесценный Трофей» и право выйти на лёд с хоккеистом любимого клуба. Для многих болельщиков «Бесценная Лига» уже стала по-настоящему семейной традицией. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея путем интернет-голосования на сайте mastercard.khl.ru и в официальном приложении КХЛ выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Побороться за трофей могут не только присутствующие на ледовых аренах, но и люди, поддерживающие любимые клубы у экранов телевизоров или следящие за ходом игры в интернете. Подсчёт очков происходит в режиме реального времени.

Выбранные игроки, а также самые активные болельщики, навсегда вписывают свои имена в историю «Бесценной Лиги». Они получают уникальный общий Бесценный Трофей, который вручается победителям — Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику–одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения, на арене, сразу после ледовой баталии.

Церемонии награждения лучших игроков и болельщиков «Бесценной Лиги» продолжатся в плей-офф КХЛ. Ещё два победителя «Бесценной Лиги» будут награждены после решающего матча финальной серии плей-офф. Бесценным Болельщиком сезона-2017/18 станет рекордсмен рейтинга, набравший наибольшее количество очков. Он разделит приз с игроком любимого клуба во время церемонии закрытия сезона КХЛ в мае.