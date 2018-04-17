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Чех Йозеф Яндач возглавил магнитогорский ХК «Металлург»
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Чех Йозеф Яндач возглавил магнитогорский ХК «Металлург» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 17 апреля. Чешский специалист Йозеф Яндач стал главным тренером магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Сроки соглашения с чешским тренером не разглашаются.
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