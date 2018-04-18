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Оланаре — в атаке «Амкара» на матч с ЦСКА
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Оланаре — в атаке «Амкара» на матч с ЦСКА 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Стал известен состав «Амкара» на матч 23-го тура чемпионата России против ЦСКА. В атаке пермяков выйдет арендованный у армейцев Аарон Оланаре.
Полностью состав «Амкара» выглядит следующим образом: Нигматуллин, Занев, Гол, Огуде, Баланович, Сиваков, Идову, Комолов, Мельников, Белоруков, Оланаре. Запасные Хомич, Вамбольт, Милькович, Конде, Бодул, Шаваев, Суслов, Гащенков, Форбс, Костюков, Эззатоллахи, Рязанцев.
Матч ЦСКА — «Амкар» нанется в 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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