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Открытая встреча пилотом «КАМАЗ МАСТЕР»
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Открытая встреча пилотом «КАМАЗ МАСТЕР» 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
Легендарный КАМАЗ-МАСТЕР приедет в Екатеринбург
26 апреля в ТЦ SILA VOLI пройдет встреча с пилотом команды по ралли «КАМАЗ МАСТЕР» — Антоном Шибаловым.
«КАМАЗ МАСТЕР» — это легенда автоспорта, 15-кратный победитель ралли-марафона «Дакар», сильнейшая команда в классе спортивных грузовиков.
Команда была создана в 1988 году и в 2018 отмечает свой 30-летний юбилей.
Пилот Антон Шибалов расскажет об истории команды, своем пути в автоспорте, о гонках «Шелковый путь» и Дакар-2018.
Встреча и афтографсессия с Антоном Шибаловым состоится в четверг 26 апреля на 1 этаже ТЦ SILA VOLI
Также любой желающий сможет вживую увидеть легендарный боевой камаз, на котором команда проходила Дакар 2018 и сфотографироваться на его фоне.
Начало в 19:00  Вход свободный. Обязательна регистрация
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI
Центр карты:
56.84055206786629,60.60944899999998
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.840552,60.609449
Дата:
четверг, апреля 26, 2018
Комментарий к дате:
19:00  Стоимость:
Вход свободный
Ссылка на регистрацию:
http://silavoli.center/otkrytaya-vstrecha-pilotom-kamaz-master
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