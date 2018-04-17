Открытая встреча пилотом «КАМАЗ МАСТЕР»

Легендарный КАМАЗ-МАСТЕР приедет в Екатеринбург

26 апреля в ТЦ SILA VOLI пройдет встреча с пилотом команды по ралли «КАМАЗ МАСТЕР» — Антоном Шибаловым

«КАМАЗ МАСТЕР» — это легенда автоспорта, 15-кратный победитель ралли-марафона «Дакар», сильнейшая команда в классе спортивных грузовиков.

Команда была создана в 1988 году и в 2018 отмечает свой 30-летний юбилей.

Пилот Антон Шибалов расскажет об истории команды, своем пути в автоспорте, о гонках «Шелковый путь» и Дакар-2018.

Встреча и афтографсессия с Антоном Шибаловым состоится в четверг 26 апреля на 1 этаже ТЦ SILA VOLI

Также любой желающий сможет вживую увидеть легендарный боевой камаз, на котором команда проходила Дакар 2018 и сфотографироваться на его фоне.

Начало в 19:00 Вход свободный. Обязательна регистрация

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Толмачёва, 22, ТЦ SILA VOLI

Центр карты:

56.84055206786629,60.60944899999998

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.840552,60.609449

Дата:

четверг, апреля 26, 2018

Комментарий к дате:

19:00 Стоимость:

Вход свободный

Ссылка на регистрацию:

http://silavoli.center/otkrytaya-vstrecha-pilotom-kamaz-master

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