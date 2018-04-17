«Балтика» и «Тамбов» бьются за попадание в стыковые матчи

Андрея Талалаева. В чемпионате ФНЛ остаётся сыграть пять туров. Интрига закручена до предела, даже ведущие европейские турниры не могут этим похвастать. Три команды второго по значимости дивизиона России претендуют на две прямые путёвки в РФПЛ, а ещё два коллектива рассчитывают попасть в четвёрку сильнейших. Именно это место даёт право на стыковые матчи и возможность следующий сезон начать в чемпионате выше. «Балтику» и «Тамбов» разделяет всего одно очко. Маловероятно, что им навяжет борьбу «Сибирь», поэтому всё решится в борьбе клубов Игоря Черевченко

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Алексей Скворцов и "Тамбов" идёт по сезону достаточно ровно. Исключение составляют только первые туры, где «волки» за четыре встречи потерпели три поражения. В дальнейшем игра команды подравнялась. Случались, конечно, неудачи, но разницы крупнее двух мячей зафиксировано не было. В итоге, начиная с девятого тура, «Тамбов» курирует между пятой и четвёртой строчкой в турнирной таблице. В команде Андрея Талалаева нет ярко выраженного лидера. Восемь забитых мячей на счету Андрея Часовских , по шесть раз отличились Андрей Мурнин Сергей Шевчук . Они же сыграли практически во всех турах этого сезона. В целом, специалисты сходились во мнении, что «Тамбов» не сможет в текущем чемпионате бороться за высокие места. Скажется признак «второго сезона». «Волки» это мнение опровергли. Осталось лишь подкрепить свои намерения финансовой составляющей, которая у калининградской «Балтики» стабильнее.

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В отличие от своего прямого конкурента подопечные Игоря Черевченко к шестому туру ФНЛ забрались на первое место. За эти игры «Балтика» всего дважды сыграла вничью. Затем последовали три неудачных встречи против «Енисея», «Зенита-2» и «Факела». Они завершились с общим итоговым счётом 0:8. В дальнейшем калининградцы стабилизировали свои выступления, стремясь к опережению «пятилетки». Черевченко в начале сезона в одном из интервью уверял, что в текущем сезоне «Балтика» за выход в РФПЛ бороться не будет, а правительство региона поставило задачу оказаться лигой выше в 2020 году. Однако строительство стадиона к чемпионату мира заставило калинградцев решить вопрос быстрее. В межсезонье команда усилилась, получив в свои ряды даже бронзового призёра ЕВРО 2008 Дмитрия Торбинского . Экс-игрок сборной России за восемь проведённых игр не успел отметиться результативными действиями, но регулярно находится в шоке от условий матчей ФНЛ: «Выезд во Владивосток — самый сложный выезд в жизни. Там еще начало игры на 7 утра по Калининграду поставили. Здравого смысла вообще не было. Не понимаю, о чем люди думали — с учетом того, что мы летели всю ночь. По нашему времени мы на стадион выехали в половину пятого. Может я что-то не понимаю, но это какой-то бред». Недоволен Торбинский и полями: «Поля в ФНЛ очень плохие. Хорошее пока было только в Краснодаре. В Нижнем Новгороде — искусственное, далеко не нового поколения. Технологии потихонечку идут вперед, нужно стелить нормальные поля». Возможно, что нашим «элитным» игрокам нужно почаще отправляться в «глубинку», чтобы такими высказываниями заставить футбольных чиновников выделять средства на развитие футбола в провинции.

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И всё же Торбинский играет, жаждет возвращения в РФПЛ. В оставшиеся пять туров его «Балтике» предстоит сразиться со следующими клубами: «Химки», «Волгарь», «Шинник», «Динамо» и «Тюмень». Календарь игр у «Тамбова» повторяет три клуба: «Шинник», «Динамо» и «Тюмень». Однако ещё в двух турах «волкам» предстоит сыграть с серьёзными соперниками: «Сибирью» и «Оренбургом». Таким образом, шансы на выход в РФПЛ выше у «Балтики». Добавим к этому слова Черевченко: «Руководство нам заявило, что нужно попасть в первую четверку и сыграть в стыковых матчах. Пока думаем именно об этом». В результате, ждём среди четырёх лучших клубов ФНЛ именно калининградцев.