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Александр Мейтин: В России не больше расизма, чем в Англии или Германии
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Александр Мейтин: В России не больше расизма, чем в Англии или Германии 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
«Факты расизма бывают всюду. Мы наказываем клубы. Мы работаем с болельщиками. Это даёт свои плоды. У нас не больше расизма, чем в Англии или Германии. На поле играют две команды, и там, и там есть темнокожие игроки.
Почему расизм нужно называть расизмом. И не стесняться. Иначе его не победить
Факты расизма со стороны болельщиков происходят для того, чтобы повлиять на результат своей команды. О каком расизме мы можем говорить? Зачастую мы сами из мухи делаем слона. Я редко вижу, когда замечательные инициативы наших болельщиков замечаются иностранцами. На нас смотрят через лупу. Все то, о чем мы говорим, преподносится в худшем свете.
Наши болельщики миролюбиво относятся ко всем. Иностранцы получали колоссальное удовольствие от пребывания в России. Они открывают свои газеты и удивляются. Со своими болельщиками мы работаем, встречаемся. Они объединены вокруг чемпионата мира в России», — сказал Мейтин.
Отметим, что этим летом в России состоится чемпионат мира-2018. Национальная сборная сыграет в одной группе с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
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