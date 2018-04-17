Александр Мейтин: В России не больше расизма, чем в Англии или Германии

«Факты расизма бывают всюду. Мы наказываем клубы. Мы работаем с болельщиками. Это даёт свои плоды. У нас не больше расизма, чем в Англии или Германии. На поле играют две команды, и там, и там есть темнокожие игроки.

Почему расизм нужно называть расизмом. И не стесняться. Иначе его не победить

Факты расизма со стороны болельщиков происходят для того, чтобы повлиять на результат своей команды. О каком расизме мы можем говорить? Зачастую мы сами из мухи делаем слона. Я редко вижу, когда замечательные инициативы наших болельщиков замечаются иностранцами. На нас смотрят через лупу. Все то, о чем мы говорим, преподносится в худшем свете.

Наши болельщики миролюбиво относятся ко всем. Иностранцы получали колоссальное удовольствие от пребывания в России. Они открывают свои газеты и удивляются. Со своими болельщиками мы работаем, встречаемся. Они объединены вокруг чемпионата мира в России», — сказал Мейтин

Отметим, что этим летом в России состоится чемпионат мира-2018. Национальная сборная сыграет в одной группе с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.