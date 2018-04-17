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Эрнесто Вальверде: «Барселоне» нужно изменить состав из-за непростого графика"
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Эрнесто Вальверде: «Барселоне» нужно изменить состав из-за непростого графика" 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что будет применять ротацию состава в предстоящем матче чемпионата Испании с «Сельтой». При этом он призвал не недооценивать соперника.
— Мы внесем изменения в состав, поскольку команда в непростом графике, — цитирует AS Вальверде. — Это очень важная неделя, поскольку впереди еще финал Кубка Испании с «Севильей». Мы знаем, чего ждать от «Сельты». Это будет жесткий матч. Команда в Виго проводит отличный сезон и стремится в еврокубки. Она способна оказывать давление.
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