Эрнесто Вальверде: «Барселоне» нужно изменить состав из-за непростого графика"

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что будет применять ротацию состава в предстоящем матче чемпионата Испании с «Сельтой». При этом он призвал не недооценивать соперника.

— Мы внесем изменения в состав, поскольку команда в непростом графике, — цитирует AS Вальверде. — Это очень важная неделя, поскольку впереди еще финал Кубка Испании с «Севильей». Мы знаем, чего ждать от «Сельты». Это будет жесткий матч. Команда в Виго проводит отличный сезон и стремится в еврокубки. Она способна оказывать давление.