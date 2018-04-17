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Уолли — кролик с самыми большими ушами
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Уолли — кролик с самыми большими ушами 

Карельские вести 1 час назад
Порода Уолли называется английская ангора. Такие кролики отличаются огромными крыло-ушами, которые их совершенно не портят! Живет Уолли в штате Массачусетс. Он стал звездой инстаграмма благодаря своим ушкам, которые похожи на крылья ангела.
Родился мальчик в июле 2014 года.
Его порода является одним из самых древних видов домашних кроликов. Их вывели в Турции, но особую популярность большеухие кролики обрели во Франции в 18 веке.
Английскую ангору выращивают из-за ее мягкой длинной шерсти, которая нежнее кашемира.
Секрет популярности этих кроликов прост — они похожи на пушистых щенков или плюшевых мишек. Поэтому все больше людей заводят себе таких милых и необычных ушастиков в качестве домашних любимцев.
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