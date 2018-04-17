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17 волгоградцам задолжали по зарплате полмиллиона рублей
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17 волгоградцам задолжали по зарплате полмиллиона рублей 

АиФ Волгоград 58 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы, начисляющей и собирающей деньги за ЖКУ, за то, что 17 сотрудникам не заплатили в общей сложности 500 000 рублей по зарплате. Выяснилось, что компания имеет финансовую возможность выплатить людям деньги.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, к примеру, с ноября 2017 года по настоящее время полностью не выплачена зарплата старшему кассиру. Ему должны теперь 90 000 рублей. Кроме того, частично с ноября 2017 года не выплачивалась зарплата главному бухгалтеру. Ему должны 34 000 рублей.
Отметим, что прокуратура Красноармейского района обратилась в суд в интересах работников фирмы. Она подала иски о взыскании задолженности по зарплате.
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