17 волгоградцам задолжали по зарплате полмиллиона рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении директора фирмы, начисляющей и собирающей деньги за ЖКУ, за то, что 17 сотрудникам не заплатили в общей сложности 500 000 рублей по зарплате. Выяснилось, что компания имеет финансовую возможность выплатить людям деньги.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» областной прокуратуре , к примеру, с ноября 2017 года по настоящее время полностью не выплачена зарплата старшему кассиру. Ему должны теперь 90 000 рублей. Кроме того, частично с ноября 2017 года не выплачивалась зарплата главному бухгалтеру. Ему должны 34 000 рублей.

Отметим, что прокуратура Красноармейского района обратилась в суд в интересах работников фирмы. Она подала иски о взыскании задолженности по зарплате.