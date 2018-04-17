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Между фанатами ЦСКА и друзьями певца Басты произошла драка
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Между фанатами ЦСКА и друзьями певца Басты произошла драка 

SPORT24.ru 52 минуты назад
Российский рэп-исполнитель Баста и его окружение оказалось вовлечено в конфликт с болельщиками ЦСКА, сообщает «Царьград».
Василий Вакуленко (настоящее имя Басты) в последнее время несколько раз появлялся на фанатских секторах армейцев и выступал в качестве заводящего. Данное обстоятельство вызвало негативную реакцию у части болельщиков красно-синих.
Перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала» (2:2) противостояние перешло в плоскость физического конфликта. Перед игрой на идущую в сторону стадиона небольшую компанию армейских ультрас, противников Басты, напали спортивные молодые люди, возглавляемые другом и по совместительству личным телохранителем певца, профессиональным бойцом. Отмечается, что противники Басты уступали как по численности, так и по уровню спортивной подготовки.
После произошедшего представители боевого крыла армейских фанатов отомстили сторонникам певца. Особо досталось телохранителю музыканта. Отмечается, что сам Баста в инциденте участия не принимал и даже не присутствовал на матче.
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